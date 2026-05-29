Arrone gioiello in Valnerina Medioevo verdi boschi e quel fascino sotterraneo
Dal colle che sovrasta la Valnerina, si staglia il borgo di Arrone, con le sue mura medievali e l'antica torre degli Arroni. La roccia calcarea e la vegetazione verde circondano il centro storico, visibile dall'alto. Le strutture di pietra si intrecciano con le vie strette e tortuose, creando un paesaggio che conserva intatto il suo aspetto originale. La fortificazione si erge come testimonianza del passato medievale del luogo.
Dall’alto di un colle che domina la Valnerina, dove la roccia calcarea sposa una fitta vegetazione, il borgo di Arrone si impone nel paesaggio umbro con la sua caratteristica struttura medievale fortificata, dominata dall’antica torre degli Arroni. È un territorio stratificato, che custodisce sotto il manto boschivo della frazione di Buonacquisto una memoria industriale inaspettata, legata alle dinamiche estrattive del Novecento. Proprio per riconnettere le comunità a questo passato sotterraneo, il Comune di Arrone partecipa alla XVIII Giornata Nazionale delle Miniere, in calendario domani e domenica. L’evento, promosso da Ispra e inserito... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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