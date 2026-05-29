arrone gioiello in valnerina medioevo verdi boschi e quel fascino sotterraneo

Notizia in breve

Dal colle che sovrasta la Valnerina, si staglia il borgo di Arrone, con le sue mura medievali e l'antica torre degli Arroni. La roccia calcarea e la vegetazione verde circondano il centro storico, visibile dall'alto. Le strutture di pietra si intrecciano con le vie strette e tortuose, creando un paesaggio che conserva intatto il suo aspetto originale. La fortificazione si erge come testimonianza del passato medievale del luogo.