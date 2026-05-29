Arriva la ’StraBassotti’ Non solo passeggiata Spazio alla solidarietà
Una domenica di solidarietà si svolge con l’evento ‘StraBassotti’, che prevede una passeggiata tra amici a quattro zampe. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla tutela degli animali e sull’adozione responsabile, coinvolgendo i partecipanti in un’attività aperta a tutti. Durante la giornata, si promuovono valori di rispetto e cura per gli animali domestici, con l’obiettivo di favorire l’adozione e il benessere degli animali abbandonati.
Una domenica di solidarietà tra gli amici a quattro zampe e che, oltre alla camminata, promuove i valori di tutela degli animali e dell’adozione responsabile. Il Parco di Monza ospita domenica 7 giugno la settima edizione della StraBassotti, la marcia podistica non competitiva organizzata dall’associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti. Come ogni anno, la StraBassotti rappresenta un momento di sensibilizzazione sul tema dell’abbandono e del recupero dei bassotti in difficoltà, attività che l’associazione Cuor di Pelo porta avanti da anni su tutto il territorio nazionale. L’evento di domenica richiama oltre 5.000 partecipanti provenienti da tutte le regioni diventando il più grande raduno dedicato ai bassotti in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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