Arriva la ’StraBassotti’ Non solo passeggiata Spazio alla solidarietà

Notizia in breve

Una domenica di solidarietà si svolge con l’evento ‘StraBassotti’, che prevede una passeggiata tra amici a quattro zampe. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla tutela degli animali e sull’adozione responsabile, coinvolgendo i partecipanti in un’attività aperta a tutti. Durante la giornata, si promuovono valori di rispetto e cura per gli animali domestici, con l’obiettivo di favorire l’adozione e il benessere degli animali abbandonati.