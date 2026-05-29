Arriva la ’StraBassotti’ Non solo passeggiata Spazio alla solidarietà

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una domenica di solidarietà si svolge con l’evento ‘StraBassotti’, che prevede una passeggiata tra amici a quattro zampe. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla tutela degli animali e sull’adozione responsabile, coinvolgendo i partecipanti in un’attività aperta a tutti. Durante la giornata, si promuovono valori di rispetto e cura per gli animali domestici, con l’obiettivo di favorire l’adozione e il benessere degli animali abbandonati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una domenica di solidarietà tra gli amici a quattro zampe e che, oltre alla camminata, promuove i valori di tutela degli animali e dell’adozione responsabile. Il Parco di Monza ospita domenica 7 giugno la settima edizione della StraBassotti, la marcia podistica non competitiva organizzata dall’associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti. Come ogni anno, la StraBassotti rappresenta un momento di sensibilizzazione sul tema dell’abbandono e del recupero dei bassotti in difficoltà, attività che l’associazione Cuor di Pelo porta avanti da anni su tutto il territorio nazionale. L’evento di domenica richiama oltre 5.000 partecipanti provenienti da tutte le regioni diventando il più grande raduno dedicato ai bassotti in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

arriva la 8217strabassotti8217 non solo passeggiata spazio alla solidariet224
© Quotidiano.net - Arriva la ’StraBassotti’. Non solo passeggiata. Spazio alla solidarietà
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Una passeggiata per la solidarietà: oltre cento i presentiDomenica a Monte Urano si è svolta la quarta edizione di Coloriamoci di Rosa, con più di cento partecipanti.

Sport, inclusione e solidarietà. Domenica a Monte Urano la passeggiata con le associazioniDomenica a Monte Urano si svolgerà una passeggiata organizzata da diverse associazioni locali.

Argomenti più discussi: Arriva la ’StraBassotti’. Non solo passeggiata. Spazio alla solidarietà; StraBassotti 2026; Strabassotti 2026: migliaia di bassotti al Parco di Monza il 7 giugno.

arriva la strabassotti nonArriva la ’StraBassotti’. Non solo passeggiata. Spazio alla solidarietàUna domenica di solidarietà tra gli amici a quattro zampe e che, oltre alla camminata, promuove i valori di tutela degli animali e dell’adozione responsabile. Il Parco di Monza ospita domenica 7 giugn ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web