Maggio si chiude con la miniLuna blu, la seconda Luna piena del mese e la più piccola dell’anno. La Luna si è mostrata nel cielo in questa fase lunare doppia, caratterizzata da una dimensione più ridotta rispetto alle altre. La luna piena si è verificata nel corso dell’ultimo giorno del mese, creando un evento astronomico raro. La miniLuna blu ha attirato l’attenzione di appassionati e osservatori.

Maggio si chiude con la miniLuna blu, la seconda Luna piena del mese nonché la più piccola dell’anno. Una combinazione astronomica che si ripete piuttosto raramente,, tanto che il prossimo appuntamento è previsto a dicembre 2028. «Il prossimo 31 maggio, esattamente alle ore 10:45, la Luna sarà piena per la seconda volta nel corso del mese. Una circostanza che, seppur non rara, non è all’ordine del giorno», ha detto l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. Tra due Lune piene intercorrono in media 29 giorni e mezzo e per questo se ne conta una al mese. Ma la durata più breve del mese lunare rispetto a quella media del ciclo lunare fa sì che all’incirca ogni anno possano esserci due lune piene nello stesso mese, un evento che nel mondo anglosassone viene chiamato 'Luna blù. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Arriva la miniLuna blu: la seconda Luna piena del mese e la più piccola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Oroscopo di maggio 2026: la Luna Piena in Scorpione apre il mese, la Luna Blu in Sagittario lo chiude

Roma, in arrivo la micro Luna Blu: quando vederla nel massimo splendore (e perché è la più piccola dell’anno)A Roma è prevista una micro Luna Blu, un plenilunio molto raro, che si potrà vedere nel cielo della città.

Temi più discussi: Sta arrivando la mini Luna blu: sarà la più piccola dell’anno – Quando si potrà vedere; In arrivo la mini luna blu. Di cosa si tratta e quando vederla; Cos’è la mini Luna blu visibile il 31 maggio; Mini Luna blu: lo strano caso dei due pleniluni di maggio.

In arrivo la mini luna blu. Di cosa si tratta e quando vederla x.com

Arriva la Mini Luna Blu: il 31 maggio spettacolo raro nel cielo d’ItaliaIl 31 maggio arriva la rara Mini Luna Blu: ecco quando osservare il fenomeno astronomico e perché la Luna non sarà davvero blu. romadailynews.it

Arriva la luna blu e noi vi diciamo perché si chiama così, quando e dove vederlaLa data da segnare è il 31 maggio 2026, ma la storia comincia prima. In quel mese la Luna sarà piena due volte: la prima il 1° maggio, la cosiddetta Luna dei Fiori, la seconda proprio il 31. È questa ... grazia.it