Tredici fratelli, una madre chiamata Thérèse, una casa modesta nel Quebec degli Anni 70 e 80 dove la musica era l’unica lingua che tutti capivano. Prima di My heart will go on, prima degli stadi, prima dei Grammy, c’era una bambina di nome Céline. Ed è proprio lì, in quel prima fatto di voci sovrapposte e pentole sul fuoco e canzoni cantate a tavola, che una nuova serie televisiva ha deciso di tornare. Per svelare il lato nascosto di Céline Dion. Growing Up Dion: la serie sull’infanzia di Céline Dion che porta la firma della famiglia. Growing Up Dion è il titolo provvisorio di un nuovo progetto televisivo ambizioso. Ma che ha le spalle coperte: è la prima volta in assoluto che la famiglia della cantante ha formalmente appoggiato un adattamento drammatizzato della sua infanzia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Arriva "Growing Up Dion": la serie tv sull'infanzia di Céline, prodotta dalla sua famiglia. Dal Quebec agli stadi di tutto il mondo

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