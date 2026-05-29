Arriva Growing Up Dion | la serie tv sull' infanzia di Céline prodotta dalla sua famiglia Dal Quebec agli stadi di tutto il mondo
Tredici fratelli, una madre chiamata Thérèse, una casa modesta nel Quebec degli Anni 70 e 80 dove la musica era l’unica lingua che tutti capivano. Prima di My heart will go on, prima degli stadi, prima dei Grammy, c’era una bambina di nome Céline. Ed è proprio lì, in quel prima fatto di voci sovrapposte e pentole sul fuoco e canzoni cantate a tavola, che una nuova serie televisiva ha deciso di tornare. Per svelare il lato nascosto di Céline Dion. Growing Up Dion: la serie sull’infanzia di Céline Dion che porta la firma della famiglia. Growing Up Dion è il titolo provvisorio di un nuovo progetto televisivo ambizioso. Ma che ha le spalle coperte: è la prima volta in assoluto che la famiglia della cantante ha formalmente appoggiato un adattamento drammatizzato della sua infanzia. 🔗 Leggi su Amica.it
Authorities help veteran build kitchen — Daughter unexpectedly rejects her own mother.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Celine Dion pronta per il ritorno sul palco in Francia, due anni dopo la sua apparizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi del 2024
Leggi anche: Si avvicina il ritorno di Celine Dion: gli indizi arrivano da Parigi