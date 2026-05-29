Durante un blitz a Peglio sono stati trovati due uomini con armi clandestine, tra cui un’arma con il colpo in canna, oltre 500 munizioni e silenziatori. Sono stati sequestrati anche trofei di fauna selvatica illegalmente detenuti. Entrambi sono stati denunciati. La polizia ha eseguito perquisizioni che hanno portato al ritrovamento di armi e munizioni non registrate. Nessuno dei due aveva le autorizzazioni necessarie per la detenzione.

Peglio (Como) – Armi clandestine, silenziatori, centinaia di munizioni e trofei di fauna selvatica illegalmente detenuti. È questo il bilancio della significativa operazione condotta nel cuore della notte dagli agenti della Polizia provinciale di Como nel comune di Peglio, in Alto Lario, nel corso dello scorso fine settimana, che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Como di due residenti della zona, un ventunenne e un uomo ultracinquantenne. Nel corso di una perquisizione effettuata presso un'abitazione privata del paese, gli agenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro cinque armi da fuoco clandestine, di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Armi clandestine col colpo in canna e oltre 500 munizioni: blitz a Peglio, due denunciati

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