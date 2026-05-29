Apre la nuova Casa di comunità | Risposte più vicine ai cittadini

Notizia in breve

Da mercoledì apre la nuova Casa di comunità di Zelo Buon Persico, situata nell’ex scuola elementare di piazza Don Pozzoni. L’edificio, di proprietà comunale, è stato ristrutturato e concesso in comodato d’uso all’Asst di Lodi. La struttura offrirà servizi sanitari e assistenziali direttamente nel centro del paese, con l’obiettivo di fornire risposte più vicine ai bisogni dei cittadini.