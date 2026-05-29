Apre la nuova Casa di comunità | Risposte più vicine ai cittadini
Da mercoledì apre la nuova Casa di comunità di Zelo Buon Persico, situata nell’ex scuola elementare di piazza Don Pozzoni. L’edificio, di proprietà comunale, è stato ristrutturato e concesso in comodato d’uso all’Asst di Lodi. La struttura offrirà servizi sanitari e assistenziali direttamente nel centro del paese, con l’obiettivo di fornire risposte più vicine ai bisogni dei cittadini.
Apre le porte, da mercoledì, la Casa di comunità di Zelo Buon Persico. La sede nasce dalla ristrutturazione dell’ex scuola elementare di piazza Don Pozzoni, edificio di proprietà del Comune concesso in comodato d’uso all’Asst di Lodi. Lo spazio di oltre 1.350 metri quadrati, totalmente rinnovato, è destinato a diventare un punto di riferimento per l’assistenza socio-sanitaria anche per i cittadini dei comuni limitrofi appartenenti al Distretto Alto Lodigiano. Il costo complessivo dell’intervento è stato pari a circa 2,48 milioni, finanziati grazie al Pnrr. "Con l’attivazione della Casa di comunità di Zelo si completa il programma che prevede... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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