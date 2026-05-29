Apre domani la piscina dei Fondi con la gestione del Derby 2.0

Domani apre la piscina dei Fondi, gestita dal Derby 2.0, presso la Locanda dei Fondi di Dovadola. La riapertura segue un aumento delle temperature degli ultimi giorni, che ha portato molte persone a desiderare un bagno rinfrescante. La struttura sarà disponibile a partire da domani, offrendo un’opportunità di svago e relax ai visitatori.

Col rialzo termico degli ultimi giorni in tanti sognano un rinfrescante bagno in piscina. E così alla Locanda dei Fondi di Dovadola si parte già domani con interessanti novità. Quest’anno la vasca sarà gestita dai ragazzi del Centro sportivo Derby 2.0 di Castrocaro: Manuel Salvatore, Jacopo Berti, Michele Conti ed Enrico Ravaioli, a cui si aggiunge Claudio ‘Cado’ Agnoletti, storico socio in pausa per motivi personali. Un poker tutto termale, destinato a frazionarsi in due gruppi: "Io e Michele saremo a Castrocaro al Centro, aperto tutti i giorni di pomeriggio e sera – spiega il 24enne Manuel, che si divide tra lavoro e studi di ingegneria a Ravenna e il Derby –, mentre Enrico e Jacopo saranno a Dovadola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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