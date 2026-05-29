Nei giorni scorsi, i Nas e il Nil insieme alla Stazione Carabinieri di Apice hanno condotto controlli presso la mensa scolastica del paese, applicando sanzioni amministrative.

Controlli e sanzioni amministrative nei giorni scorsi ad Apice. Il Personale dei Nas, Nil e congiuntamente con la locale Stazione Carabinieri di Apice, hanno effettuato controlli alla mensa scolastica. Nei controlli igienico sanitario il personale NAS ha dato delle prescrizioni da adempiere alla ditta del napoletano, mentre il NIL ha elevato sanzioni amministrative, ancora in atto di accertamento ed esiti finali. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Apice: controlli Nas e Nil nella mense scolastica. Applicate sanzioni amministrative

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Al Capone contre Eliot Ness : La traque et la chute du gangster de Chicago- Documentaire Mafia - AT

Notizie e thread social correlati

Nas, controlli nelle mense ospedaliere della Campania: sanzioni e criticità anche nel SannioDurante un'operazione denominata “Mense Ospedaliere” nella regione Campania, sono state controllate diverse mense di strutture ospedaliere.

Ardea. Blitz dei Carabinieri con Nas e Nil di Roma. 3 persone denunciate e oltre 18mila euro di sanzioniNella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato un servizio di controllo nel territorio di Ardea, coinvolgendo anche...