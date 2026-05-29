Dario Amodei ha un problema di credibilità, nel senso più letterale del termine: è difficile credergli. Non perché dica cose false, ma perché continua a ripetere – con metodica stucchevole che l’intelligenza artificiale è pericolosa e va regolamentata. Lo fa, ma da una posizione che da ieri è, quantomeno, bizzarra. Quella del fondatore e del ceo della startup di intelligenza artificiale che vale di più al mondo. Anthropic ha comunicato di aver chiuso un round di finanziamento da sessantacinque miliardi di dollari che porta la valutazione della società a sfiorare i mille miliardi e questo proprio all’indomani della pubblicazione dell’enciclica di Papa Leone XIV, presentata dal pontefice in Vaticano con a fianco uno dei co-fondatori della “madre” di Claude. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Anthropic vale mille miliardi, la corsa dell‘IA è senza freni

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Why Everyone Is Deleting ChatGPT Right Now

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