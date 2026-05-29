L'attrice Anne Hathaway ha raccontato al New York Times di aver perso la vista all'occhio sinistro per dieci anni a causa di un problema di salute. A 30 anni, ha subito un intervento che ha ripristinato la vista, definendolo un miracolo. Hathaway, 43 anni, ha descritto il suo percorso come una lunga battaglia contro una condizione che le ha alterato la vita per un decennio. Attualmente, può vedere normalmente con entrambi gli occhi.

Per anni, al di là dei successi a Hollywood e dei red carpet, Anne Hathaway ha convissuto con un invalidante problema di salute. Una condizione che, nelle sue parole, l’ha resa quasi cieca a un occhio per un decennio. La 43enne, protagonista de Il diavolo veste Prada 2, ha deciso di parlarne durante una puntata del podcast Popcast del New York Times. "Forse è un’informazione fin troppo personale", ha esordito l'attrice. Poi, ha raccontato come sia riuscita solo di recente a risolvere la condizione che si portava dietro dall'età di 30 anni e che ha pesantemente condizionato la sua quotidianità e la sua stessa carriera. Anne Hathaway ha convissuto a lungo con un problema all’occhio sinistro, senza che il pubblico sospettasse nulla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anne Hathaway, il dramma all'occhio sinistro: "Cieca per 10 anni, vedere oggi per me è un miracolo"

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