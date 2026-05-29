Anguissa in bilico | Rabiot suggestione per il Napoli

Il Napoli sta valutando il futuro di Anguissa, il cui contratto potrebbe non essere rinnovato. Nel frattempo, si fa il nome di Rabiot come possibile alternativa, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La società deve decidere se continuare con Anguissa o puntare su un altro centrocampista. La situazione rimane aperta e dipenderà dalle prossime mosse del club.

Il Napoli dovrà presto prendere una decisione importante sul futuro del proprio centrocampo. Al centro delle valutazioni c’è André-Frank Zambo Anguissa, protagonista dei recenti successi azzurri e ancora in attesa di capire quale sarà il suo ruolo nel nuovo progetto tecnico. Il contratto del camerunese non è in scadenza immediata. La società ha infatti esercitato l’opzione unilaterale che ha prolungato l’accordo fino al 2027. Non è però ancora arrivata l’intesa per un ulteriore rinnovo. Una situazione che lascia aperti diversi scenari, compresa l’ipotesi di una cessione. Anguissa ha avuto un peso rilevante nella storia recente del Napoli. Ha partecipato alla conquista di due scudetti e della Supercoppa italiana. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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