Andrea Lorentini, presidente dell’Associazione dei famigliari delle vittime dell’Heysel, ha rilasciato queste dichiarazioni. Andrea Lorentini è il presidente dell’ Associazione dei famigliari delle vittime dell’Heysel che si occupa di tenere viva la memoria di una tragedia capitata esattamente 41 anni fa, il 29 magio 1985. Figlio di Roberto, una della vittime, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano IL PADRE « Papà era medico, e scelse di essere se stesso fino alla fine. Si era messo in salvo al momento delle prime cariche degli hooligans, ma tornò indietro per prestare assistenza a un ragazzino di 11 anni in fin di vita, Andrea Casula. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Andrea Lorentini: «Le vittime dell’Heysel devono essere di tutta l’Italia, non solo del tifo bianconero»

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Lorentini (Associazione vittime Heysel): Mio padre poteva salvarsi ma scelse di aiutare un ragazzino. La toccante testimonianzaAndrea Lorentini è il presidente dell’Associazione dei famigliari delle vittime dell’Heysel che si occupa di tenere viva la memoria di una tragedia capitata esattamente 41 anni fa, il 29 magio 1985. juventusnews24.com