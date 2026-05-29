L’uso dell’intelligenza artificiale è cresciuto come strumento di supporto quotidiano, in particolare per scrivere messaggi o ricevere consigli. Molti utenti si affidano a chatbot come ChatGPT per risolvere dubbi o trovare parole da usare in diverse situazioni. La percezione dell’IA passa da un aiuto occasionale a una presenza costante nel modo di comunicare. Attualmente, si osserva un aumento delle preoccupazioni legate alla dipendenza da questi strumenti e ai rischi di affidarsi troppo alle tecnologie.

Da assistente occasionale, l’IA è diventata la nostra migliore amica. Quando non sappiamo cosa scrivere a un ragazzo, o chiediamo alle nostre amiche, o ChatGPT accorre in nostro soccorso. È la comodità di poter chiedere tutto ciò che vogliamo all’Intelligenza Artificiale che ci spinge ad utilizzarla così tanto. Insieme alla comodità, è arrivata anche una domanda più scomoda: se le macchine iniziano a fare tutto meglio e più velocemente di noi, che posto avremo nel futuro? Dall’entusiasmo al panico: quando l’IA smette di essere divertente. Immagina di poter chiedere o fare qualsiasi cosa tu voglia direttamente dal tuo telefono. Vuoi photoshoppare la tua amica vicino al ragazzo che le piace? O preferisci fare un’analisi psicologica del ragazzo che ti scrive solo alle 2 di notte? Con l’ Intelligenza Artificiale puoi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anche noi abbiamo l’ansia da IA, se l’entusiasmo cede il posto alla paura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sur les traces du mammouth disparu : expédition scientifique en Sibérie - Documentaire - BSF

Notizie e thread social correlati

Cresce l'ansia da IA nella Generazione Z, entusiasmo calato del 14%L’ansia da intelligenza artificiale tra i giovani della Generazione Z è aumentata, mentre l’entusiasmo è diminuito del 14%.

Milly Carlucci pronta per Canzonissima: l’entusiasmo è tanto ma anche l’ansia da prestazioneIl 21 marzo torna in televisione Canzonissima, un programma che ha fatto la storia e che viene rilanciato dopo più di quattro decenni.

Temi più discussi: Quello che chiamavo amore; Questi nostri giovani, in ansia per la lunga marcia; Università: l’arte di ricominciare dopo un esame andato male; Ragazzi in ansia per voti e verifiche. Il confronto tra due generazioni.

Prescolare, Ansia e Audiolibri reddit

Eco-ansia: la malattia per la terra ferita si scatena anche se non siamo coinvolti direttamenteC’è un’ansia che non dipende da un trauma e non si scioglie con la rassicurazione. Nasce guardando il telegiornale, leggendo un rapporto sul clima, osservando il cielo sbagliato di una stagione che ... repubblica.it

La brutta età dell’ansia e del disgustoIo sottoscritto Antonio Pascale, nato a Napoli nel 1966, e attualmente (da trent’anni) residente a Roma, dove lavoro, ecc. ecc., insomma… dichiaro di non essere nel pieno possesso delle mie facoltà ... ilfoglio.it