Anche il ministro Lollobrigida benedice sua maestà il brodetto

"Buon Brodetto a tutti". E’ l’augurio con cui il presidente di Confesercenti provinciale, Pier Stefano Fiorelli, ha concluso, ieri mattina, la presentazione del BrodettoFest (in programma al Lido da domani al 2 giugno) alla Sala Cavour del Ministero dell’Agricoltura dove gli organizzatori sono stati accolti dal ministro Francesco Lollobrigida. Il Festival propone 50 eventi in 4 giorni, un mix di showcooking, degustazioni, escursioni in barca, spettacoli live, musica, attività per bambini, incontri divulgativi e iniziative dedicate alla salvaguardia dell’ambiente. Un ruolo da protagonista è riservato alla Gara nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce con la partecipazione di ben 8 chef nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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