Ambiente-Lavoro 2026 | Margiotta Confsal ‘a preposto più riconoscimenti economici e maggiori tutele assicurative’

Nel 2026, il rappresentante della Confsal ha annunciato che i preposti riceveranno più riconoscimenti economici e maggiori tutele assicurative. La proposta prevede un incremento delle qualifiche e delle garanzie per questa figura, considerata centrale nei contesti lavorativi. L’obiettivo è rafforzare il ruolo del preposto, migliorando le condizioni di lavoro e la sicurezza. La discussione riguarda le misure da adottare nel prossimo futuro per valorizzare questa figura.

“Garantire a questa importante figura del preposto, che rappresenta la chiave di volta della prevenzione partecipata, una reale agibilità nei luoghi di lavoro e nelle fabbriche attraverso un riconoscimento economico è fondamentale, perché a maggiori oneri e responsabilità devono corrispondere adeguati riconoscimenti. Ma serve soprattutto anche una copertura assicurativa che tuteli il preposto nell’esercizio delle sue funzioni. Questa è la sicurezza praticata e non la sicurezza soltanto enunciata”. Sono le parole di Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale Confsal, in occasione del convegno ‘La valorizzazione del preposto nella... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ambiente-Lavoro 2026: Margiotta (Confsal), a preposto più riconoscimenti economici e maggiori

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