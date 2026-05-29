Nel 2026, un rapporto dell’Inail ha evidenziato che il preposto è una figura centrale nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, poiché svolge compiti importanti nell’organizzazione della sicurezza. Tuttavia, il rapporto sottolinea che questa figura spesso non riceve adeguati riconoscimenti economici né tutele specifiche. La figura del preposto viene descritta come fondamentale per la gestione della sicurezza, ma con poco supporto in termini di diritti e benefici.

“Il preposto è una figura chiave nell'organizzazione della salute e sicurezza del lavoro perché si tratta di un lavoratore a cui vengono affidati compiti molto importanti. Il preposto, infatti, può decidere di interrompere l'attività produttiva, qualora ritenga che non ci siano le condizioni di tutela della salute e della sicurezza. È una figura che, però, non prevede emolumenti aggiuntivi, né tutele. Risponde direttamente del proprio operato anche di fronte a un magistrato”. E’ quanto affermato da Marcello Fiori, Direttore Generale Inail, in occasione del convegno ‘La valorizzazione del preposto nella contrattazione collettiva’, organizzato da Cifa e Confsal nell’ambito di Ambiente-Lavoro 2026, il Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in svolgimento negli spazi di Bolognafiere dal 26 al 28 maggio 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ambiente-Lavoro 2026: Fiori (Inail), ‘preposto figura centrale nella prevenzione, ma senza adeguati riconoscimenti economici e tutele’

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Ambiente-Lavoro 2026: Fiori (Inail), preposto figura centrale nella prevenzione, ma senza adeguati

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