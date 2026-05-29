Nel 2026, un rappresentante di Cifa ha affermato che la sicurezza nei luoghi di lavoro dovrebbe essere percepita come un valore culturale piuttosto che come un semplice obbligo. Ha sottolineato l'importanza di cambiare la prospettiva, evitando di considerare la sicurezza solo come un adempimento formale da parte degli imprenditori. La dichiarazione evidenzia un focus sulla promozione di un atteggiamento più consapevole e radicato nei valori aziendali.

“Insistiamo sul fatto che la sicurezza debba andare sempre più verso un fattore culturale, non deve essere considerato un adempimento dall'imprenditore. Ora che anche il datore di lavoro deve fare formazione in materia di sicurezza, come Cifa Italia abbiamo attivato la nostra Academy per fare formazione gratuita ai nostri associati datori di lavoro di FonARCom, Epar e SanARCom, perché l'imprenditore deve avere ben chiaro che al di là dei vantaggi che l'Inail riconosce qualora non succedano infortuni e tutto proceda nella direzione adeguata, deve fare del proprio meglio per rendere l'azienda sicura e quindi dar vita ad un'azienda sempre più sostenibile”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ambiente-Lavoro 2026: Cafà (Cifa), la sicurezza non è un adempimento, ma un valore culturale

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