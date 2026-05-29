amaparco quando la romagna ti sorprende

In Romagna esiste una rete di parchi tematici, musei e centri visita che illustrano l’identità locale. Questi spazi offrono approfondimenti sulla cultura e le tradizioni della regione, andando oltre la presenza del mare. La presenza di queste strutture contribuisce a far conoscere aspetti diversi del territorio, integrando natura, storia e cultura in un’offerta turistica variegata.

Non solo mare in Romagna, ma una rete di parchi tematici, musei e centri visita che raccontano l’identità più autentica di quei luoghi. ’AmaParco’ di Atlantide è una rete che comprende 30 realtà distribuite tra Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Ferrara e Pesaro-Urbino come Musei di Qualità della Regione Emilia-Romagna, CEAS - Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, CSC - Centri di Servizio e Consulenza per le istituzioni scolastiche (anche Atlantide ha questo riconoscimento), Centri visita del Parco del Delta del Po e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Esperienze di visite guidate, escursioni naturalistiche, laboratori... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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