Alta Valsugana torna in carcere il trentenne | violazioni e aggressioni

Notizia in breve

Il trentenne è stato rimandato in carcere dopo aver commesso diverse violazioni e aggressioni. Le autorità hanno accertato che ha violato le condizioni di libertà condizionata, portandolo di nuovo in cella. Le aggressioni all’interno della sua abitazione sono state denunciate da familiari e sono state oggetto di indagini. Non sono stati resi noti i dettagli specifici delle violenze o le modalità in cui sono avvenute.