Alta Valsugana torna in carcere il trentenne | violazioni e aggressioni
Il trentenne è stato rimandato in carcere dopo aver commesso diverse violazioni e aggressioni. Le autorità hanno accertato che ha violato le condizioni di libertà condizionata, portandolo di nuovo in cella. Le aggressioni all’interno della sua abitazione sono state denunciate da familiari e sono state oggetto di indagini. Non sono stati resi noti i dettagli specifici delle violenze o le modalità in cui sono avvenute.
? Domande chiave Quali reati gravi hanno portato alla condanna del trentenne?. Come sono scoppiate le aggressioni all'interno della sua abitazione?. Perché i servizi sociali non sono riusciti a monitorarlo?. Cosa rischia ora l'uomo dopo la revoca dell'affidamento?.? In Breve Pena residua di 4 anni e 11 mesi scontata nella Casa circondariale di Trento.. Precedenti penali includono sequestro di persona con finalità estorsiva e porto abusivo di armi.. Aggressioni ai familiari causate dal consumo di alcol in Alta Valsugana.. Operazione condotta dai Carabinieri della stazione di Levico Terme e Compagnia di Borgo Valsugana.. I Carabinieri della stazione di Levico Terme hanno condotto l’operazione nei giorni scorsi in Alta Valsugana, riportando un uomo trentenne in carcere dopo la revoca della sua misura alternativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Potenza: 27g di cocaina sequestrati, trentenne in carcereA Potenza, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni in flagranza di reato mentre deteneva e spacciava circa 27 grammi di cocaina.
Violenza sessuale su una ragazza. Il vicino di casa trentenne condannato a 5 anni di carcereUn uomo di 30 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver commesso una violenza sessuale su una ragazza di 19 anni, sua vicina di...
Argomenti più discussi: Cassa Rurale Alta Valsugana, utile record da 30 milioni; Non rispetta il coprifuoco e aggredisce i familiari: 30enne dell’Alta Valsugana torna in carcere a Trento; E' mancata all'affetto dei suoi cari Margherita Bernard; In Valsugana arriva Ri-Costituente: venerdì 29 maggio al teatro di Pergine un'anteprima dei lavori.
Alta Valsugana: aggredisce i familiari ubriaco, torna in carcere un 30enne facebook
Motociclista di 49 anni ferito in un incidente sulla strada del Menador. Sul posto la Polizia locale Alta Valsugana che si occupa dei rilievi di rito #ANSA x.com