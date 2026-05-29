Almanacco | Venerdì 29 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 29 maggio, il 149° giorno dell’anno, segna la data in cui sono accaduti eventi storici e si festeggiano alcuni santi. A questa data, mancano ancora 216 giorni alla fine dell’anno. Oggi si ricordano compleanni di personaggi noti e si utilizza un proverbio del giorno. È una giornata che si inserisce nel calendario come punto di riferimento per ricorrenze e ricordi storici.

Venerdì 29 maggio è il 149° giorno del calendario gregoriano, mancano 216 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santa Bona da PisaProverbio di MaggioMaggio asciutto e soleggiato, molto grano a buon mercatoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde Oggi1903 – Alessandro I di Serbia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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