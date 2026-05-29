Almanacco del 29 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 29 maggio, un incidente ferroviario ha causato il ferimento di 15 persone, con due in condizioni critiche. Nello stesso giorno, una società ha presentato una richiesta di fallimento, coinvolgendo decine di creditori. Sono stati registrati anche due arresti per traffico di droga. In ambito legale, un procedimento giudiziario ha portato alla condanna di un imputato a cinque anni di reclusione per frode fiscale.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi venerdì 29 maggio, 149° giorno del calendario gregoriano, mancano 216 giorni alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Buongiorno e Buon Martedì 26 Maggio 2026! Ricordiamo il compleanno del grande Mike Bongiorno!

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