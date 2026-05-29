almanacco del 29 05 2026

Notizia in breve

Il 29 maggio, la chiesa celebra alcune ricorrenze specifiche. In questo giorno, vengono ricordati santi e figure religiose, secondo il calendario liturgico. La giornata è segnata da eventi religiosi e celebrazioni che coinvolgono le comunità ecclesiastiche. Non sono previste altre ricorrenze civili o storiche di rilievo per questa data. La giornata si svolge con le funzioni religiose e le attività associate alle commemorazioni.