Almanacco del 29-05-2026
Il 29 maggio, la chiesa celebra alcune ricorrenze specifiche. In questo giorno, vengono ricordati santi e figure religiose, secondo il calendario liturgico. La giornata è segnata da eventi religiosi e celebrazioni che coinvolgono le comunità ecclesiastiche. Non sono previste altre ricorrenze civili o storiche di rilievo per questa data. La giornata si svolge con le funzioni religiose e le attività associate alle commemorazioni.
almanacco del giorno venerdì 29 maggio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Massimo di Treviri vescovo del IV secolo famoso per il coraggio di difendere gli oppressi per aver dato rifugio a sant'atanasio durante il suo esilio auguri di buon onomastico a tutti i Massimino e Massimina il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1450 Dopo un lungo assedio le truppe ottomane guidate dal sultano Maometto espugnano la città di Costantinopoli è la fine dell'Impero romano d'Oriente per gli storici questo giorno segna Idealmente la fine del Medioevo dell'era moderna 1913 al teatro degli Champs elysées di Parigi va in scena la. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Almanacco 03 Aprile 2026
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29 Maggio: oroscopo segno per segno e almanaccoFatti salienti: Nel 1453 la Caduta di Costantinopoli segna la fine dell’ Impero Bizantino, la parte orientale dell’antico Impero Romano sopravvissuta dopo la caduta di Roma nel 476 d.C. Per secoli fu ... veronasera.it