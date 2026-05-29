All’ombra dell’Abbazia il segreto perduto di Montecassino | il romanzo di Luigi Costa tra fede memoria e verità proibite
Durante una perquisizione, i carabinieri hanno trovato documenti segreti nascosti sotto l’Abbazia di Montecassino. Le carte, sequestrate, rivelano informazioni riservate riguardanti attività storiche dell’istituzione religiosa. La scoperta è stata fatta in un’operazione condotta nel corso di indagini su presunti traffici illeciti. Nessuna persona è stata arrestata, ma le autorità stanno approfondendo gli accertamenti per verificare l’origine e il contenuto dei documenti. La vicenda è al centro di un’indagine in corso.
All’ombra dell’Abbazia di Luigi Costa è un libro attraversato da una domanda: cosa accade quando la verità diventa troppo pericolosa per essere tramandata? Da questa inquietudine sinistra prende forma il romanzo pubblicato da SBS Edizioni, un’opera che intreccia storia, memoria e mistero con quell’ambizione narrativa di chi guarda alla letteratura non soltanto come intrattenimento ma come strumento di indagine morale. All’ombra dell’Abbazia, un libro scomparso fra le macerie della storia. Copertina – SBS Edizioni Il punto di partenza è uno degli episodi più drammatici della Seconda guerra mondiale: la distruzione dell’ Abbazia di Montecassino nel 1944. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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