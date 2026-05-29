All’ombra dell’Abbazia il segreto perduto di Montecassino | il romanzo di Luigi Costa tra fede memoria e verità proibite

Notizia in breve

Durante una perquisizione, i carabinieri hanno trovato documenti segreti nascosti sotto l’Abbazia di Montecassino. Le carte, sequestrate, rivelano informazioni riservate riguardanti attività storiche dell’istituzione religiosa. La scoperta è stata fatta in un’operazione condotta nel corso di indagini su presunti traffici illeciti. Nessuna persona è stata arrestata, ma le autorità stanno approfondendo gli accertamenti per verificare l’origine e il contenuto dei documenti. La vicenda è al centro di un’indagine in corso.