Nel ristorante didattico si è svolto uno show cooking con ex ragazzi fragili che hanno dimostrato le proprie capacità in cucina. L'evento ha visto protagonisti giovani pronti a rimettersi in gioco, preparando piatti davanti al pubblico. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi o sulle identità dei partecipanti. La manifestazione si è concentrata sulla dimostrazione delle competenze culinarie e sulla possibilità di riabilitazione attraverso il lavoro.

Talenti in cucina per essere protagonisti nella vita. Nell’ambito del ristorante didattico “Olivettando“ dell’Istituto alberghiero Olivetti di Monza ha preso il via un percorso di show cooking aperto al pubblico guidato da studenti tra i 15 e i 20 anni, protagonisti di un progetto innovativo di inclusione e valorizzazione dei talenti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’Associazione L’Arca di Noè (finanziata dal bando “Giovani Smart: sviluppa il tuo potenziale“ di Regione Lombardia), l’Oratorio Frassati (quartiere Cederna) e Associazione Puppenfesten. L’altra sera una trentina di ragazzi di seconda e di terza cucina, sala e accoglienza turistica hanno organizzato una cena aperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - All’Olivetti lo show cooking degli ex ragazzi fragili pronti a sbocciare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cannolo Fest 2026, a Piana degli Albanesi degustazioni e cooking show: il programma della due giorniIl Cannolo Fest 2026 si svolge a Piana degli Albanesi, offrendo due giorni ricchi di eventi tra degustazioni, spettacoli, musica e street food.

Sondrio celebra il bio: 70 aziende e lo show cooking di Lucia CuffaroA Sondrio si è aperta la Fiera del Biologico della Montagna Alpina, un evento che coinvolge circa 70 aziende del settore.

Argomenti più discussi: All’Olivetti lo show cooking degli ex ragazzi fragili pronti a sbocciare; Quando c'era Olivetti, la cavalleria di Ivrea; PROTOCOLLO D’INTESA POLIZIA POSTALE – I.T.S. OLIVETTI: OBIETTIVO SICUREZZA CIBERNETICA - Polizia di Stato; Amministrative Senigallia. Il commento di Dario Romano alla vittoria di Olivetti – VIDEO.

Prepararsi alle prove scritte reddit

All’Olivetti lo show cooking degli ex ragazzi fragili pronti a sbocciareTalenti in cucina per essere protagonisti nella vita. Nell’ambito del ristorante didattico Olivettando dell’Istituto alberghiero Olivetti di Monza ha ... ilgiorno.it