Allo Spedale di Bigallo Fiabe Italiane una serata di cinema dedicata al fantastico della tradizione orale italiana

Streghe, diavoli, boschi, viaggiatori e racconti popolari: Fiabe Italiane è una serata di cinema dedicata al fantastico della tradizione orale italiana.Il film di Lorenzo Andreaggi, ispirato all’immaginario raccolto da Italo Calvino nelle sue Fiabe italiane, attraversa un’Italia contadina e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Memoria, cinema e impegno: martedì 14 aprile, a Milano, una serata dedicata al vescovo di CoderaMartedì 14 aprile a Milano si terrà un incontro aperto al pubblico presso The Mill, in Via Cappuccio 5, dedicato a Monsignor Andrea Ghetti.

Argomenti più discussi: Aurora, al Bigallo il Piccolo Festival del Viaggio Immaginario: Fink e Andreaggi tra gli ospiti; Fettunta per tutti (gratis), con la prima Merenda nell’Oliveta; Bilancio, tempo di aggiustamenti. Interventi su strade, verde e sociale.

Disabilità, il film sui Sassi turchini. Proiezione all’ospedale del BigalloRisate miste a lacrime di grande commozione hanno accompagnato la prima visione assoluta di Sassi Turchini: allo spedale del Bigallo amici e volontari di ieri e di oggi dell’associazione Gruppo Elba ... lanazione.it