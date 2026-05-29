Allo Spedale del Bigallo lo spettacolo Ferruccio va alla guerra

Tra Ferrara e il Po, voce, flauto ed elettronica raccontano un’Italia sospesa tra memoria popolare, guerra e inquietudini del primo Novecento.Ferruccio va alla guerra, scritto e interpretato da Enrico Fink, è uno spettacolo tra teatro di narrazione, concerto dal vivo e fiaba popolare.Solo sul. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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