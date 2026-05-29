Domenica 31 maggio alle 16, al Cinema Teatro Esperia, si svolgerà un evento dedicato a bambini, famiglie, insegnanti e cittadini con Marco Rodari, noto come Claun Il Pimpa. La manifestazione prevede un incontro speciale, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sul format, rivolto a un pubblico locale. La partecipazione è aperta e si svolge in un contesto pubblico, senza indicazioni su eventuali prenotazioni o richieste di biglietti.

BASTIA UMBRA – Al Cinema Teatro Esperia, domenica 31 maggio, alle 16, si terrà un incontro speciale dedicato ai bambini, alle famiglie, agli insegnanti e a tutta la cittadinanza con Marco Rodari, in arte Claun Il Pimpa. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Rodari, nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno nei teatri di guerra, porta da anni sorrisi, magia e momenti di meraviglia ai bambini che vivono in contesti segnati dai conflitti, dalla Siria all’Ucraina, da Gaza all’Iraq. L’appuntamento sarà un’occasione per riflettere, con delicatezza e profondità, sul valore della pace e sul diritto di ogni bambino a vivere la propria infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All’Esperia l’incontro con Marco Rodari

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