L’amore meditato e maturo, non quello adolescenziale. Soltanto poche ore fa, chi scrive si era sbilanciato – proprio sulle pagine del Napolista – in merito all’arrivo di Vincenzo Italiano come erede di Antonio Conte. Le parole scritte in quell’articolo, lo trovate qui, valgono ancora adesso, nonostante il colpo di teatro voluto da Aurelio De Laurentiis. Per chi non volesse cliccare sul link, ecco un breve estratto: “Il Napoli 202627, per come ci è stato “presentato” da De Laurentiis e dalle ricostruzioni della stampa sportiva, avrebbe bisogno di un allenatore come Vincenzo Italiano. E non di un allenatore come Massimiliano Allegri”. In queste parole, e in tutto l’articolo di cui sopra, c’era un riferimento piuttosto chiaro al futuro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri, l’aziendalismo senza stress. La svolta dolce di De Laurentiis

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