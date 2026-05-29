Il tecnico attuale utilizza metodi meno severi rispetto al suo predecessore per gestire lo spogliatoio. È riconosciuto per la capacità di relazionarsi con i calciatori. Il club ha scelto di affidarsi a diversi allenatori italiani di alto livello, tra cui Ancelotti, Conte, Spalletti e Allegri. La strategia del club si basa sulla rotazione tra queste figure di spicco. La gestione del gruppo e le preferenze tecniche variano tra i diversi allenatori.

Allegri ci sa fare con i calciatori. Aurelio De Laurentiis li ha presi tutti i grandi allenatori italiani: da Ancelotti a Conte, a Spalletti, ad Allegri appunto. Qualche tecnico lo ha lanciato lui, come Mazzarri e Sarri. Ora, tra Italiano che voleva dettare i tempi della trattativa e Allegri che invece si è ridotto lo stipendio e ha mostrato grande entusiasmo nel venire a Napoli, non ha avuto il benché minimo dubbio. De Laurentiis è un raffinato conoscitore dell’animo umano. Raramente sbaglia. Molto raramente. Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, sottolinea una differenza fondamentale tra Conte e Allegri. Allegri non ha affatto metodi da marines. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri ha metodi meno estremi di Conte nello gestione dello spogliatoio

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