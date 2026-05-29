Massimiliano Allegri tornerà in Champions League con il Napoli, dopo aver raggiunto un accordo con la società. La trattativa si è conclusa positivamente e il tecnico toscano sarà sulla panchina partenopea nella prossima stagione. Lo scorso anno, il Napoli aveva già preso in considerazione Allegri come possibile sostituto di Antonio Conte, ma l’accordo è stato rimandato di un anno. Ora, tutto è pronto per il ritorno di Allegri in una competizione europea.

Ritorno al futuro. Con un anno di ritardo. Massimiliano Allegri-Napoli: questa volta s’ha da fare. Di questi tempi, dodici mesi fa, Aurelio De Laurentiis aveva “prenotato” Max in caso di addio di Antonio Conte. La storia ha detto altro. Ma la storia si è ripresentata: accordo raggiunto, ieri. Contratto biennale, con opzione fino al 2029, ingaggio di 5 milioni a stagione. Superata la concorrenza di Vincenzo Italiano che, dal canto suo, aveva comunque raggiunto un’intesa col presidente degli azzurri e con il ds Giovanni Manna (triennale da circa 3 milioni a campionato). Italiano che, sempre ieri, ha ufficialmente salutato il Bologna - che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Allegri farà la Champions. Max-Napoli, c’è l’accordo. Milan, una poltrona per tre

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Milan Flash - Allegri lavora con i pochi disponibili

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