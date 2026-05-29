Allegri al Napoli è emblema di un calcio vecchio e stantio ma giudicarlo per dogmi è da sciocchi

Massimiliano Allegri è stato criticato per uno stile di gioco considerato obsoleto, ma ottenere uno Scudetto a Napoli rappresenta comunque un risultato storico. La vittoria in una delle piazze più competitive del calcio italiano rimarrà impressa, indipendentemente dal metodo usato. La sua gestione, spesso associata a un calcio più conservatore, si è tradotta in un successo che supera le critiche legate alle scelte tattiche. La conquista del titolo nel sud Italia rimane un risultato memorabile.

Il calcio di Massimiliano Allegri è antistorico, ma vincere uno Scudetto a Napoli è ancora una rivoluzione che sarà ricordata per sempre, al di là dei modi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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