Alla stazione con l' hashish nelle mutande | arrestato

Un uomo di 34 anni è stato arrestato alla stazione di Spoleto dopo essere stato trovato in possesso di hashish nascosto nelle mutande. La polizia ha fermato il soggetto durante un controllo e ha scoperto la sostanza stupefacente, destinata alla vendita. L’arresto è stato effettuato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

In stazione con il ‘fumo’ nelle mutande. La polizia di Spoleto ha arrestato un 34enne, cittadino italiano, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo è stato intercettato vicino alla stazione e ha tentato di ‘sfuggire’ alla volante entrando nell'edificio. Una mossa che ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Hashish nella macchina: arrestato corriere

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