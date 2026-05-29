Un autista di 35 anni è stato denunciato per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a tre volte il limite consentito. L'uomo, residente nel comune di provenienza, si trovava alla guida di un pullman. La verifica dell'etilometro ha rilevato un livello di alcool nel sangue superiore ai limiti previsti dalla legge. La vicenda è stata portata all'attenzione della Procura della Repubblica per l'ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza.

Ubriaco alla guida. Ha 35 anni il palmese, autista di pullman, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica per l'ipotesi di reato di guida in stato d'ebbrezza. È stato trovato con un tasso di oltre tre volte il limite consentito. Boom di alcolizzati nell'Agrigentino, ed è allarme tra i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FULL UNEDITED POLICE BODYCAM: On Duty Cop ARRESTED for DUI 5X over Limit in Patrol Car

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Monza, alla guida con un tasso alcolemico di tre volte sopra il limite: denunciato un 53enne

Guida pericolosa sulla Domiziana: fermato 49enne con tasso alcolemico tre volte oltre il limiteUn uomo di 49 anni è stato fermato sulla strada Domiziana per aver guidato in condizioni di pericolo.

Temi più discussi: Alla guida senza patente: in auto aveva una barra di ferro di 90 centimetri; Alla guida senza patente da 18 anni, privo di assicurazione e con l’auto intestata a um morto; Incidente in Corda Molle, morta l’anziana alla guida dell’auto; Alla guida dell'auto con un tasso di oltre 3 volte il limite: denunciato autista di pullman.

Per estrarre dal veicolo il 23enne alla guida dell'auto è servito l'intervento dei vigili del fuoco ift.tt/HI5s2oB x.com

Il mio punto di vista da chi vive in auto: ma cosa vi passa per la testa quando guidate? reddit

Incidente in Corda Molle, morta l’anziana alla guida dell’autoLa donna, Maria Rosa Fiora, 75 anni di Flero, era in compagnia del nipote: è deceduta alla Poliambulanza dopo il trasporto in codice rosso ... giornaledibrescia.it

Alla guida senza patente da 18 anni, privo di assicurazione e con l’auto intestata a um mortoFermato dalla Polizia locale di Cerro Maggiore nell’ambito di un controllo stradale. Nei guai un uomo di 60 anni ... ilgiorno.it