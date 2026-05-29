Alisson Juventus gelata Comunicazione del Liverpool al portiere | resti

Il Liverpool ha comunicato al portiere che rimarrà in squadra anche nella prossima stagione. La notizia è stata resa nota attraverso un messaggio ufficiale del club, che ha confermato la permanenza del giocatore. La Juventus, quindi, non ha più possibilità di acquisire il portiere in questa sessione di mercato. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi di questa decisione o sulle eventuali trattative in corso.

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