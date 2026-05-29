La Juventus ha ottenuto il via libera definitivo per lo scambio che coinvolge il portiere Alisson. La trattativa si è sbloccata dopo il nulla osta da parte del club di provenienza. La formula dell’accordo prevede il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. La Juventus punta a rinforzare il reparto portieri prima della prossima stagione. L’operazione si inserisce in un mercato di trasferimenti che vede diversi club interessati al portiere brasiliano.

La Juventus ha capito da tempo che per riportare in alto il livello della squadra serviranno decisioni pesanti. Alcune dolorose. Altre inevitabili. La mancata qualificazione alla Champions League continua a produrre effetti sul mercato bianconero. Non soltanto sul fronte degli acquisti, ma soprattutto sulle cessioni. Perché senza gli introiti europei anche una società come la Juve deve fare i conti con bilanci e sostenibilità. Ed è proprio da qui che nasce una delle piste più interessanti delle ultime settimane. Da un lato c’è Alisson, portiere che piace da tempo alla dirigenza bianconera. Dall’altro c’è Gleison Bremer, uno dei giocatori più apprezzati all’estero e probabilmente il sacrificio più pesante che il club potrebbe decidere di fare durante l’estate. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Alisson alla Juventus, sì allo scambio: c’è il via libera definitivo

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