Alex Wyse | Smarrito per inseguire un' altra persona con questo disco mi guardo senza filtri Amici mi ha aiutato ad affrontare Sanremo E sogna un duetto con Gabbani

Nel 2022, il cantante ha pubblicato il suo primo disco e tenuto i primi concerti, dopo aver partecipato al programma televisivo. Ha dichiarato che il suo album riflette la volontà di mostrarsi senza filtri e ha attribuito al suo coinvolgimento nel talent show il ruolo di aiuto nell’affrontare la partecipazione a Sanremo, prevista nel 2025 tra le Nuove Proposte. Ha anche espresso il desiderio di duettare con un altro artista, noto per un suo brano di successo.

Nel 2022 Amici di Maria De Filippi, il primo disco, i primi concerti e poi, nel 2025 la grande occasione: il Festival di Sanremo (nelle Nuove Proposte). E Alex Wyse - pseudonimo di Alessandro Rina, lombardo, classe 2000 - l'ha saputa cogliere al volo arrivando in finale con ‘Rockstar’. Ora ha. 🔗 Leggi su Today.it

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