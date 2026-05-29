Alex morto in Ucraina Il contractor italiano colpito sul fronte nord
Un contractor italiano è morto in Ucraina, colpito sul fronte nord. La sua immagine mostra una giubba da combattimento e una didascalia con la data di nascita, 1983, e quella di morte, 2026. La foto è diventata un simbolo della sua scomparsa. Non sono stati forniti dettagli sull'incidente o sulle circostanze della morte. La notizia è stata diffusa senza ulteriori approfondimenti.
Alex indossa la giubba da combattimento, ma la foto è un epitaffio «nato nel 1983 - caduto nel 2026». La dedica dei suoi compagni d'avventura è d'altri tempi: «Un vero guerriero, un fratello, un eroe». Alex Pineschi, originario di La Spezia, è stato ucciso sabato scorso sul fronte ucraino del Donbass. Un drone, che dava la caccia alla sua squadra dell'ottavo reggimento operazioni speciali conosciuto come Team Green Badgers. A Lyman, un avamposto che i russi stanno cercando, da tempo, di strangolare in una sacca per sfondare da Nord verso Sloviansk, una delle roccaforti della linea del Piave ucraina. L'ultimo accesso su WhatsApp di Alex è delle 5. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Alex Pineschi, ucciso in Ucraina il contractor italiano
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A quanto pare al volontario Alex Fineschi morto in Ucraina piaceva indossare simboli neonazisti: ah già, ma i fact-checkers dicono che l'aquila del Partito Nazionalsocialista ad ali spiegate con ghirlanda non è un simbolo nazista. Link video originale inst x.com
Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l’associazione di volontari Memorial: Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi era partito volontario in difesa dell’Ucraina dopo l’invasione della Russia nel 20 facebook
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