Alessia Succo ha dichiarato di essere consapevole di poter competere con le atlete più forti e di voler mantenere la sua passione per la velocità. La giovane atleta è stata recentemente intervistata nella rubrica Talent Zone, condotta da Sofia Altavilla e trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Durante l’intervista, ha condiviso il suo atteggiamento nei confronti della carriera e il desiderio di continuare a gareggiare nel suo settore.

Un’atleta giovane, ma con le idee ben chiare. Alessia Succo è stata l’ultima ospite di Talent Zone, rubrica di approfondimento condotta da Sofia Altavilla e in onda sul canale YouTube di OA Sport. Stiamo parlando di una rappresentante della Nazionale di atletica leggera capace già di riscrivere la storia degli ostacoli giovanili, complice il record del Mondo U18 nei 60hs (8.05) e il primato italiano U20 eguagliato al Meeting di Savona, dove ha segnato 13.14 nei 100 hs. In primo luogo l’azzurrina ha commentato i recenti ed iper positivi risultati arrivati appunto con le gare di Imperia e Savona: “ Ad Imperia mi aspettavo di fare bene, ho migliorato il mio personale che era di 13 e 20 portandolo a 13 e 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessia Succo si racconta: “Ora so di potermela giocare con le più forti. Non abbandono la velocità”

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Alessia Succo batte il record italiano indoor dei 60hs in 8.05 agli Italiani allievi di Ancona

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