Alessandria | musica e teatro al nuovo Marengo Hub nei giardini

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì pomeriggio nei giardini di corso Crimea si terrà un evento che coinvolge musica e teatro al nuovo Marengo Hub. I giovani che parteciperanno sono coinvolti in attività di musica e sbandieramento, con esibizioni previste durante l'iniziativa. L'evento si svolgerà nel contesto di un programma dedicato alla promozione culturale e artistica, con momenti di spettacolo aperti al pubblico. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali partecipanti o orari specifici.

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?? Punti chiave Cosa accadrà ai giardini di corso Crimea venerdì pomeriggio? Chi sono i giovani che animeranno la musica e lo sbandieramento? Come hanno preparato gli studenti la pièce Erroristi Anonimi? Perché questo progetto punta a trasformare la periferia in comunità??? In Breve Venerdì 29 maggio ore 17 nei giardini di corso Crimea ad Alessandria Musica con Aleramica e pièce Erroristi Anonimi di Tartuferi, Cava e Ragogna Studenti della scuola media V. Alfieri di Spinetta Marengo coinvolti att . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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