Aldo Grasso e tanti altri ospiti per la stagione estiva del Teatrino Ottavio Cirio Zanetti

Da genovatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aldo Grasso sarà tra gli ospiti della stagione estiva al Teatrino Ottavio Cirio Zanetti di Genova, che prosegue fino a metà luglio con cinque eventi.

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C’è Aldo Grasso fra gli ospiti della stagione estiva al Teatrino Ottavio Cirio Zanetti di Genova, che si estende fino a metà luglio con cinque appuntamenti. Nel cortile della sala in salita inferiore San Rocchino 3 r. a Genova, gestita da Rita Cirio insieme a un piccolo ma molto attivo gruppo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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