Aldo Grasso e tanti altri ospiti per la stagione estiva del Teatrino Ottavio Cirio Zanetti
Aldo Grasso sarà tra gli ospiti della stagione estiva al Teatrino Ottavio Cirio Zanetti di Genova, che prosegue fino a metà luglio con cinque eventi.
C’è Aldo Grasso fra gli ospiti della stagione estiva al Teatrino Ottavio Cirio Zanetti di Genova, che si estende fino a metà luglio con cinque appuntamenti. Nel cortile della sala in salita inferiore San Rocchino 3 r. a Genova, gestita da Rita Cirio insieme a un piccolo ma molto attivo gruppo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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