Albano ha annunciato di aver pregato la Madonna per cercare di riappacificarsi con Romina. La famiglia Carrisi è stata recentemente al centro dell’attenzione a causa di tensioni e ferite non ancora superate. La notizia riguarda un gesto personale del cantante, che avrebbe rivolto una preghiera con l’obiettivo di ristabilire la serenità familiare. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali sviluppi o altre azioni intraprese.

Negli ultimi tempi la famiglia Carrisi è tornata al centro dell’attenzione per tensioni e ferite mai del tutto rimarginate. Le dichiarazioni rilasciate da Romina Power nelle scorse settimane hanno infatti riacceso vecchi dolori legati alla scomparsa della figlia Ylenia, riportando alla luce incomprensioni che sembravano sopite. In questo clima delicato, Albano avrebbe deciso di allontanarsi per qualche giorno dal caos mediatico e cercare conforto nella fede, scegliendo uno dei luoghi simbolo della spiritualità cattolica per affidare un desiderio molto personale: ritrovare equilibrio e pace all’interno della sua famiglia. Riuscirà la Madonna di Lourdes a riportare la pace in casa Carrisi? Il gesto di Albano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Albano ha chiesto aiuto alla Madonna per fare pace con Romina: il gesto estremo per riportare serenità in famiglia

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Continua la guerra della famiglia Carrisi, ora intervengono anche Romina jr e Jasmine: è caos per Albano e RominaLa disputa tra Albano Carrisi e Romina Power si fa sempre più intensa, con nuovi episodi che coinvolgono anche i loro figli, Romina Jr e Jasmine.

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