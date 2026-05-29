Al teatro Rasi il grande evento Percorsi di legalità promosso dalla Polizia di Stato | coinvolti oltre 300 studenti
Ieri mattina al teatro Rasi si è tenuta la seconda edizione di “Percorsi di Legalità”, un evento promosso dalla Polizia di Stato. Oltre 300 studenti hanno partecipato a questa iniziativa organizzata dalla Questura di Ravenna, in collaborazione con le Specialità della Polizia e i Gruppi Sportivi Fiamme Oro, insieme ad associazioni locali. La manifestazione ha coinvolto diverse attività e interventi sul tema della legalità.
Ieri mattina, al teatro Rasi, si è svolta la seconda edizione di “Percorsi di Legalità: in scena con la Polizia di Stato”, l’evento organizzato dalla Questura di Ravenna in collaborazione con le Specialità della Polizia di Stato, i Gruppi Sportivi Fiamme Oro e le associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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