Al teatro Rasi il grande evento Percorsi di legalità promosso dalla Polizia di Stato | coinvolti oltre 300 studenti

Notizia in breve

Ieri mattina al teatro Rasi si è tenuta la seconda edizione di “Percorsi di Legalità”, un evento promosso dalla Polizia di Stato. Oltre 300 studenti hanno partecipato a questa iniziativa organizzata dalla Questura di Ravenna, in collaborazione con le Specialità della Polizia e i Gruppi Sportivi Fiamme Oro, insieme ad associazioni locali. La manifestazione ha coinvolto diverse attività e interventi sul tema della legalità.