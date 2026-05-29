Al teatro Parioli di Roma lo show su Raffaella Carrà per sensibilizzare sulla sclerosi multipla

Da agi.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al teatro Parioli di Roma si è tenuto uno spettacolo dedicato a Raffaella Carrà, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla sclerosi multipla. L’evento ha visto luci accese, coreografie e un cast di artisti che hanno partecipato per attirare l’attenzione sull’importanza di informarsi e combattere la discriminazione legata alla malattia. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai partecipanti o al programma specifico dello spettacolo.

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AGI - Luci accese, coreografie travolgenti e un cast d'eccezione pronto a fare tanto "rumore" contro l'indifferenza e i pregiudizi. Domani, sabato 30 maggio, alle 20, il Teatro Parioli Costanzo di Roma ospiterà la quinta edizione del "Sedotta e Sclerata Show - Carrà Tribute". Promosso dall' Associazione Libera Civitas in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, lo spettacolo di quest'anno sarà un'esplosione di energia interamente dedicata a Raffaella Carrà, a cinque anni dalla sua scomparsa. L'obiettivo è trasformare l'arte e il varietà in uno straordinario veicolo di inclusione, abbattendo gli stereotipi legati alla disabilità attraverso la musica e la gioia condivisa. 🔗 Leggi su Agi.it

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