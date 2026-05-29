Al seggio si sono formate lunghe code e attese prolungate durante le elezioni amministrative. La vittoria del centrosinistra è stata annunciata da risultati ufficiali, suscitando entusiasmo tra gli elettori. La partecipazione alle urne è stata elevata, con molte persone che hanno espresso il loro voto. La vittoria è stata confermata dai dati delle schede scrutinate, senza contestazioni ufficiali. La situazione si è sbloccata solo dopo diverse ore di attesa.

Tale è stato l'impatto sul Paese e tanta la speranza suscitata, che ancora non si è spenta l'eco della travolgente vittoria del centrosinistra alle elezioni amministrative. Qui dalle nostre parti scusate ma questa volta noi abbiamo puntato sul rosso, è così tanto che non esce. - siamo entusiasti. Come si dice: "". Averne di leader come i nostri. La Elly lo ha detto meglio di tutti: "Questo voto conferma che siamo uniti e competitivi". Boccia ha spiegato bene che - se anche c'è stata qualche leggerissima défaillance - nelle Amministrative "non c'entrano nulla le dinamiche nazionali: era solo un test locale". Bonaccini ha ripetuto che "Abbiamo perso ma abbiamo vinto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al seggio non c'è mai fine

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