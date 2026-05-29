Al Salone il restauro di due lance removeliche realizzato dagli studenti del Vendramin Corner
Venerdì 29 maggio alle 15.30, nel bacino di carenaggio dell’Arsenale di Venezia, si terrà la presentazione dei lavori di restauro di due lance removeliche. Gli interventi sono stati eseguiti dagli studenti del Vendramin Corner nel contesto di un cantiere-scuola promosso da Confartigianato Imprese Venezia. La cerimonia si svolgerà durante il Salone Nautico, in un’area dedicata al bacino di carenaggio medio.
Oggi, venerdì 29 maggio alle ore 15.30, nell'ambito del Salone Nautico, nell’area del bacino di carenaggio medio dell'Arsenale di Venezia, saranno presentati i risultati del restauro di due lance removeliche realizzato nell’ambito di un cantiere-scuola promosso da Confartigianato Imprese Venezia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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