Al Monastero atmosfere da Medioevo

Da ilgiorno.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Monastero di Santa Maria Assunta si svolge la settima edizione di Sibrium Langobardorum, un festival dedicato alla cultura e alle tradizioni longobarde. Per due giorni, il sito storico si trasforma, ricreando atmosfere medievali con attività, ricostruzioni e spettacoli che richiamano l’epoca dell’alto Medioevo. L’evento si svolge nel fine settimana nell’antica Judicaria del Seprio.

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Per due giorni il Monastero di Santa Maria Assunta tornerà a vivere le atmosfere dell’alto Medioevo grazie alla settima edizione di Sibrium Langobardorum, il Festival di cultura e tradizione longobarda nell’antica Judicaria del Seprio, in programma nel weekend. Non una semplice manifestazione folkloristica, ma un vero e proprio viaggio immersivo nella storia, pensato per avvicinare il pubblico alla civiltà longobarda attraverso esperienze dirette, dimostrazioni pratiche e momenti divulgativi. Non soltanto Longobardi: saranno rappresentati anche Bizantini, Goti e Avari, popolazioni che incrociarono il cammino del popolo longobardo durante la sua discesa verso l’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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