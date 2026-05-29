Nel giorno del suo 83esimo compleanno, Al Bano si è recato al santuario di Lourdes con la compagna Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Albano Jr. Durante la visita, il cantante ha riferito di aver chiesto una grazia, senza fornire dettagli specifici. La visita al santuario è avvenuta dopo una lite con la ex compagna, Romina. Non sono stati resi noti ulteriori motivi o dichiarazioni ufficiali riguardo al viaggio o alla richiesta di grazia.

Nel giorno del suo 83esimo compleanno, Al Bano si è recato al santuario di Lourdes insieme alla compagna Loredana Lecciso e ai figli Jasmine e Albano Jr. È stata una giornata importante, concentrata sul raccoglimento e sulla spiritualità. Un momento che il cantante ha definito di grande serenità, emozione e riflessione. In un'intervista concessa a Oggi, Al Bano ha poi rivelato un prezioso retroscena. Nel corso della sua visita, il cantante avrebbe anche chiesto una grazia. Il pensiero è andato alla sua famiglia e ai tanti attriti che stanno mettendo a dura prova i rapporti. L'ulteriore frattura che si è venuta a creare dopo l'intervista dell'ex moglie Romina Power a Belve ha fatto molto male, e l'artista ha sentito la necessità di chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al Bano, il retroscena sul viaggio a Lourdes dopo la lite con Romina: "Ho chiesto una grazia"

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Stavolta Albano ha esagerato con Romina, che caduta di stile: ecco la frecciatina evitabilissima

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