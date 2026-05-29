AirBnb corsa alle registrazioni Lo stop scatta al voto del 4 giugno Ma c’è un ’cuscinetto’ di 15 giorni
Il 4 giugno scatta il divieto di registrazione per gli affitti brevi tramite piattaforme come Airbnb. Fino ad allora, c’è un periodo di 15 giorni di tolleranza per completare le pratiche di registrazione. I cittadini di Firenze stanno cercando di completare le procedure prima della scadenza, con molte richieste che arrivano negli ultimi giorni. La normativa impone nuove regole per le locazioni turistiche, con una finestra di tempo limitata per mettersi in regola.
Cronometro in mano e fiato corto per i fiorentini che intendono registrare all’ultimo tuffo l’abitazione di proprietà nel circuito AirBnb fuori dall’area Unesco prima che il Consiglio comunale di giovedì 4 giugno metta la caralacca definitiva sull’estensione dei limiti per le locazioni turistiche brevi annunciata nei giorni scorsi dalla sindaca Sara Funaro. Ma sui tempi effettivi per completare l’iter c’è più di un interrogativo in ballo. Come noto Palazzo Vecchio, attraverso una delibera di giunta con oggetto ’Integrazioni al regolamento per le locazioni turistiche brevi’, approvata ieri in commissione e ora in attesa della benedizione... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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