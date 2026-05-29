AIK-Sirius sabato 30 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Sabato 30 maggio alle 15, Sirius, attualmente in testa alla classifica, affronta in trasferta l’AIK nel decimo turno di Allsvenskan. Sirius punta alla nona vittoria consecutiva, mentre l’AIK, che si trova a metà classifica, arriva dalla vittoria nel derby contro l’Hammarby.
Turno numero 10 di Allsvenskan e la capolista Sirius cerca la nona vittoria sul campo dell’AIK. Gli gnaget di Riveiro vivacchiano al momento a metà classifica, reduci comunque dalla bella vittoria nel derby contro l’Hammarby. Una squadra che deve ancora trovare una sua identità, soprattutto a livello offensivo dove non riesce a concretizzare quanto prodotto. I nerazzurri di Engelmark intanto hanno vinto l’ottava gara su. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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