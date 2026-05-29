Gli artisti stanno registrando il loro marchio vocale per proteggersi dai rischi legati ai deepfake e alle clonazioni vocali generate dall’intelligenza artificiale. La misura mira a tutelare le identità sonore di cantanti e musicisti, che sempre più frequentemente si trovano a dover affrontare imitazioni digitali non autorizzate. La registrazione del marchio vocale rappresenta una risposta legale per contrastare le imitazioni e preservare i diritti sulle proprie voci.

Da Taylor Swift a Giusy Ferreri, cresce il numero degli artisti che stanno registrando il loro marchio vocale per contrastare gli effetti collaterali dell’intelligenza artificiale, come i deepfake vocali e le clonazioni, che non risparmiano nemmeno l’industria musicale. Solo nel 2025, per esempio, sulla piattaforma Deezer sono stati oltre 13 milioni i brani creati con l'AI e le frodi rappresentano fino all’85% degli ascolti. Caso emblematico, il brano Heart on My Sleeve, diventato virale su Spotify, Apple Music e TikTok, con le voci di Drake e The Weeknd clonate da un misterioso creator. Oggi il settore si interroga quindi sul futuro della tutela della voce nell’era dell’AI. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ai: deepfake e clonazioni vocali, la soluzione di Ontier a tutela della voce

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